Papaz çocuk tacizinden suçlandı. Kahraman olarak anılıyordu

Kaynak: İHA
Papaz çocuk tacizinden suçlandı. Kahraman olarak anılıyordu
Güney Kore’de yüzlerce Kuzey Koreli insanın hayatını kurtararak kahraman ilan edilen bir papaz, öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce Kuzey Koreliyi kurtararak kahraman ilan edilen Güney Koreli papaz Chun Ki-won’ın kurtardığı gençlere cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz eylül ayında tutuklanan 67 yaşındaki papaz, Güney Kore’nin başkenti Seul’de kurduğu okulun yurtlarında yatılı olarak kalan öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi Yargıcı Seung-jeong Kim yaptığı açıklamada, mahkemeye sunulan delillerin “reddedilemez” olduğu kaydedildi. Yargıç Kim, 6 davanın 5 ‘inden suçlu bulunan papazın suçlarını "mutlak nüfuz sahibi olduğu bir konumda" işlediğini açıkladı.

Hakkındaki taciz iddialarını reddeden papaz Ki-won, 25 yıl boyunca binden fazla Kuzey Koreli öğrenciyi Kim Jong-Un rejiminden kurtardığını ve bu nedenle de Kuzey Kore rejimi tarafından kınandığını söyledi.

Kuzey Korelilerin ülkelerinden kaçmasına yardım eden Güney Kore’nin önde gelen STK’larından biri olan Durihana’ı kuran Ki-won, bir kurtarma operasyonu sırasında Çin’de 7 ay hapse atılmıştı.

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