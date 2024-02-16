Papaz çocuk tacizinden suçlandı. Kahraman olarak anılıyordu

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce Kuzey Koreliyi kurtararak kahraman ilan edilen Güney Koreli papaz Chun Ki-won’ın kurtardığı gençlere cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz eylül ayında tutuklanan 67 yaşındaki papaz, Güney Kore’nin başkenti Seul’de kurduğu okulun yurtlarında yatılı olarak kalan öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi Yargıcı Seung-jeong Kim yaptığı açıklamada, mahkemeye sunulan delillerin “reddedilemez” olduğu kaydedildi. Yargıç Kim, 6 davanın 5 ‘inden suçlu bulunan papazın suçlarını "mutlak nüfuz sahibi olduğu bir konumda" işlediğini açıkladı.



Hakkındaki taciz iddialarını reddeden papaz Ki-won, 25 yıl boyunca binden fazla Kuzey Koreli öğrenciyi Kim Jong-Un rejiminden kurtardığını ve bu nedenle de Kuzey Kore rejimi tarafından kınandığını söyledi.



Kuzey Korelilerin ülkelerinden kaçmasına yardım eden Güney Kore’nin önde gelen STK’larından biri olan Durihana’ı kuran Ki-won, bir kurtarma operasyonu sırasında Çin’de 7 ay hapse atılmıştı.