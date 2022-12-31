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Para birimleri TL'den kat kat değerli olan Samoa ve Kiribati yeni yıla girdi

2023 yılına ilk giren ülkeler Pasifik ülkelerinden Samoa ve Kiribati oldu. Samoa'nın para birimi olan Samoa Talası, TL’den 7 kat daha değerliyken; Kiribati’nin para birimi olan Avustralya Doları ise TL’den 13 kat daha değerli.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:00
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Para birimleri TL'den kat kat değerli olan Samoa ve Kiribati yeni yıla girdi. Saatler sonra Türkiye'de her şey zamlı tarife olacak

Para birimleri TL'den kat kat değerli olan Samoa ve Kiribati yeni yıla girdi
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Yeni yıl heyecanını yaşayan ilk ülkeler Samoa ve Kiribati oldu.

Türkiye saatine göre saat 13:00'da dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası’nda (Christmas Adası) kutlandı.

İki ülkenin ardından Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yıla giren ülkeler olacak.

PARA BİRİMİ TÜRK LİRASI'NDAN DEĞERLİ

Samoa Adası'nın para birimi olan Samoa Tala'sı ise Türk Lirası'nın neredeyse 7 katı değerinde.

Şöyle ki; 1 Samoa Talası, 6,94 Türk Lirası’na denk geliyor.

Kiribati’nin Avustralya Doları ise Türk Lirası’ndan yaklaşık olarak 13 kat daha değerli.

1 Avustralya Doları, 12,76 Türk Lirası’na denk geliyor.

KİRİBATİ'YE DAİR

Ada ülkesi 1979 yılında bağımsızlığını elde ettiğinde ülke ismi olarak Kiribati kabul edilmiştir.

Bu isim ülke için bağımsızlık öncesi kullanılan Gilbert isminin Kiribatice telaffuz şeklinden ortaya çıkmış bir isim konumundadır.

Ada 1820 yılında Adam Johann von Krusenstern tarafından kaptan Thomas Gilbert'e ithafen îles Gilbert (İngilizce: Gilbert Islands) olarak adlandırılmıştır.

Kaptan Gilbert adayı ilk kez 1788 yılında ada açıklarından geçerken gözlemlemişlerdir.

1916 yılından itibaran Gilbert ve Ellice Adaları olarak adlandırılan ülke, Ellice adasının 1976 yılında bağımsızlığını ilan eden Tuvalu'ya dahil edilmesi ile birlikte yeniden Gilbert Adası olarak adlandırılmıştır.

Ada ülkesi olması nedeniyle kara komşusu bulunmayan ülkenin bağımsız ülkeler olan Marshall Adaları, Mikronezya, Solomon Adaları, Tuvalu ve Nauru haricinde Yeni Zelanda'ya bağlı Tokelau ve Cook Adaları ile Fransa'ya bağlı Fransız Polinezyası özerk bölgeleri ile deniz sınırı bulunmaktadır.

SAMOA'YA DAİR

1900-1914 arasında Alman Samoası, 1914-1997 arasında da Batı Samoa adını almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından ancak 1976'da Samoa olarak tanınmıştır.

4000 yıl önce, Güneybatı Asya'dan gelen göçmenlerce kurulan ilk yerleşim yerleri, 1700'lerde Avrupalı sömürgeciler tarafından keşfedilmiş, ancak 1830'lardaki İngiliz işgaline kadar geleneksel yapısını korumuştur.

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