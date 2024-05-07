Restoranın inşaat kürekli yemek servisi tepki çekti

Sosyal medyada yayılan bir video, bir restoranın ilginç yemek sunumunu tartışma konusu yaptı. Videoda, deniz mahsulleri restoranında yapılan sunumda, yemeklerin el arabasına konularak masalara inşaat küreğiyle servis edildiği görülüyor. Bu olağandışı sunum tarzı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve tartışmalara neden oldu.

Görüntülerde, müşterilere sunulan yemeğin, geleneksel sunum yöntemlerinden oldukça farklı olduğu gözleniyor. Restoran çalışanlarının inşaat küreği yardımıyla yemeği masalara dağıtması, birçok kişinin tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, bu sunumun hijyenik olmadığını belirtirken, diğerleri ise bu tarzın restoranın konseptine uygun olduğunu savundu.