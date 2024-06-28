Para etmeyince hasat yapılamadı. 30 dönüm tarla koyunlara kaldı

30 dönüm tarla koyunlara kaldı

Çoğu ürünü tarlada kalan çiftçiler, koyunları otlatarak tarım arazilerini temizlemeye çalışıyor. Çobanlar ise bu durumdan memnun, çünkü koyunların maydanozu çok sevdiğini belirtiyorlar ve çiftçiler de yeni ürün yetiştirmek için acele ettiklerinden koyunların tarlada kalmasına izin veriyorlar.

Rüştü Peker, arkadaşlarıyla birlikte 30 dekarlık maydanoz tarlasında 150 koyun güdüyor. Peker, “Burada 150 koyun var. Koyunlar sebze yemeye alıştılar. Üreticiler de tarlalarını temizletmek için bizi çağırıyorlar. Ürün ellerinde kalıyor, koyunlara yedirin diyorlar, biz de yediriyoruz. Bu tarla 30 dekar. Üreticiler acele ediyor, on gün daha olsa iyi olurdu ama onlar da haklı. Bir an önce tarlalarını temizleyip yeni ürün yetiştirmeyi hedefliyorlar. Bizim için de bir katkı oluyor” dedi.

Maydanoz yetiştiren ancak bu yıl talep görmediği için ürünlerini koyunlara yediren çiftçi Mehmet Salih Ege ise şöyle konuştu: “Maydanozlar zaten çöpe gidiyor, para etmediği için hayvanlara yediriyoruz. 9 günlük bayram tatilinde pazarlar kapalı olduğundan ürünler sıcaktan zarar gördü. Satılmadığı için maydanozu az az biçiyorduk. Şimdi hayvanlara yediriyoruz. Tekrar su verip yeniden yetiştireceğiz. Çok ürün olduğu için gitmiyor bu sene.”