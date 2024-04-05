Para için ağabey katili oldu

Esenyurt’un Bağlarçeşme Mahallesi 1196. Sokak üzerinde, alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşayan iki kardeş arasında korkunç bir olay meydana geldi.

Küçük kardeş Sefa A., ağabeyi Mahsun A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Ne yazık ki, hastaneye kaldırılan Mahsun A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sefa A., ağabeyi Mahsun A.'yı bıçak darbeleriyle yere yıktı. Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ağır yaralı Mahsun A.'yı Esenyurt Devlet Hastanesi’ne ambulansla taşıdı. Ancak tüm çabalara rağmen Mahsun A., hayatını kaybetti. Bu acı olay sonrasında aile yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Sefa A., ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.