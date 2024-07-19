Para kazanayım derken cezaevine girmeyin, gerçek dolandırıcılar ceza bile almıyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Son dönemin gözde dolandırıcılık yöntemlerinden biri de banka hesabı kiralama yöntemi oldu. İnternet sitelerinde “banka hesabınızı kiralayın, oturduğunuz yerden para kazanın” ilanları yayınlayan dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri vatandaşları, banka hesabı başına 2 bin TL kazanç vaadiyle kandırıyor.

Ağa düşen vatandaşlar, kazancın nasıl gerçekleşeceğinin peşine düşmeden kolay para kazanma isteğiyle banka bilgilerinin yanı sıra, bir de sim kart çıkartıp dolandırıcılara teslim ediyor.

Dolandırıcılar elde ettikleri sim kart ve banka hesaplarıyla yine E-ticaret sitelerinde “araç kiralama” ilanı veriyor. İlana iletişim numarası olarak ağa düşürülen vatandaşın bilgilerini giren dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşlarla, bu hat üzerinden iletişime geçiyor ve yine mağdura ait banka kartı hesabına kaparo yatırılmasını talep ediyor.

Araç kiraladığını sanan vatandaş ise, aracı teslim alacağı yere gittiğinde bir bakıyor ki ortada araç maraç yok! Hemen karakola koşan vatandaş sim kartın ve banka hesap numarasının sahibinden şikayetçi oluyor.

YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORLU

Adliyelerin böyle dosyalarla dolu olduğu belirtilirken dolandırıcılık sisteminde gerçek dolandırıcılara dava da açılamıyor. Dava açılan sim kart ve banka hesabı sahibi ise kendisine açılan davalar sonucunda 1 yıl 8 ay hapis cezası alıyor.

Akli dengesi yerinde olmayan Ş. G., bu mağdurlardan biri. Yüzde 40 engelli raporu olan Ş. G.’nin aynı zamanda psikoz tanısı da var.

ŞİFRELERİ WHATSAPP ÜZERİNDEN DOLANDIRICILARA GÖNDERİYOR

Gönderdiği her kart başına 2 bin TL kazanacağını düşünen Ş.G., 5 bankadan çıkarttığı farklı kartlar ve SİM kart ile toplamda 6 kartı dolandırıcıların gönderdiği kişiye teslim ediyor. Kartların şifrelerini de whatsapp üzerinden dolandırıcılara gönderiyor.

6 banka hesap kartıyla haftalık 12 bin TL kazanacağını düşünen mağdur, dolandırıcılarla problem yaşıyor ve olayı ailesine açıyor. Aile sim kartın iptalini sağlıyor, sonrasında S.G. gidip yeni sim kart alıyor ve kendi telefonuna takıyor ve dolandırılan vatandaşlardan onlarca mesaj geldiğini görüyorlar.

PARALAR UÇMUŞ

Dönüyor dolandırıcılara durumu soruyor ve “insanları mı dolandırıyorsunuz, ben kartları iptal ettireceğim” diyor. Tabii ki dolandırıcıların küfür, hakaret ve tehditlerine maruz kalıyor. Yetmiyor dolandırıcılar S.G.’nin annesini de arayıp tehdit ediyor.

Mağdur S.G.’ye dolandırıcılar tarafından paraların Gürcistan’a gönderildiğine yönelik gelen mesajlar ise yalan. Paralar Sakarya’da bir ATM’den çekilmiş. Paralar uçmuş gitmiş, mağdur S.G ise suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor. Çifte dolandırıcılıkta dolandırılanlar mağdur, dolandırıcı sanılan vatandaş mağdur, asıl dolandırıcılar ise, yeni kurban avında.