Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı oyuncuları umutlu

Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı sporcularından Nergiz Altıntaş ve İrem Oluk, Slovenya Açık Turnuvası öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Slovenya Açık Turnuvası'nın çok ciddi bir turnuva olduğunu ve Paralimpik Oyunları yolunda çok iyi puanlar almaları gerektiğini belirten Paralimpik Milli Masa Tenisçi Nergiz Altıntaş, "Madalya geldikçe özgüvenimiz artıyor. Dünya şampiyonasından sonra raketimde, sandalyemde birkaç değişiklik yaptık. Bu turnuva benim için biraz daha heyecanlı. Çok ciddi anlamda değişikliklerle turnuvaya katılacağım. Heyecanlıyım ama tecrübeyle halledeceğiz. Geldiğimiz noktada çok büyük destekler gördük. Spora başladığımızda hiçbir imkanımız yoktu ve hemen hemen her şeyi kendi cebimizden karşılıyorduk.

"TOKYO'DA HEYECANLANDIM"

Şu noktada maddi ve manevi olarak inanılmaz iyi şartlara sahibiz. Raketimiz, lastiğimiz, sandalyemiz, ne desek bakanlığımız bu konuda çok ciddi destek veriyor. Bu da başarıyı getiriyor çünkü kalite her zaman seni bir adım öne taşıyor. Kota aldıktan sonra rakiplerime yönelik bir şekilde çalışacağım. Tokyo'da çok iyi hazırlanmıştım ama heyecanıma yenik düştüm. Orada aldığım tecrübeleri buraya yansıtmam gerekiyor. Ben güzel olacağına inanıyorum. Çok çalışıyoruz, bunun mutlaka bir karşılığı olmalı" ifadelerini kullandı.