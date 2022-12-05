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Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti

Karaman’da 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının önce 2 kişiyi öldürdüğü, şehir merkezine gelerek 1 kişiyi yaraladığı, polise yakalanınca da 2 kişiyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 00:59
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Para meselesi yüzünden iki kişiyi öldürdü. Polise yerlerini itiraf etti

Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti
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İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.’yi (20) Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’na çağırdı. Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.’yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı.

Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi. Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİSE İKİ KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı Gevher Hatun Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan’ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

PARA MESELESİ YÜZÜNDEN

Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S'nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısı Aziz S’nin ağır yaraladığı Ali Atakan Y.’nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.’nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkarken, olay yerindeki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. (İHA)

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