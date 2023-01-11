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Esra Bilgiç çocukluk hayalini açıkladı. ''Paradan daha önemli şeyler var''

Oyuncu Esra Bilgiç, önceki akşam 'Bursa Bülbülü' filminin özel gösterimine katıldı. Bilgiç basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ünlü oyuncu çocukluk hayalini de paylaştı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:23
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''Paradan daha önemli şeyler var'' Esra Bilgiç çocukluk hayalini açıkladı

Esra Bilgiç çocukluk hayalini açıkladı. ''Paradan daha önemli şeyler var''
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Oyuncu Esra Bilgiç, komedyen Ata Demirer hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı ‘Bursa Bülbülü’ filminin galasına katıldı.

"ATA DEMİRER'İ ÇOK SEVİYORUM"

Gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Esra Bilgiç, "Çok güzel bir akşam için buradayız. Filmi izleyeceğiz, heyecanlıyım. Fragman çok güzeldi, muhteşem bir film olduğu ortada. Ata Demirer'i zaten çok seviyorum. Onunla büyüyen gençleriz. BKM zaten benim yuvam. Kariyer basamaklarını burada attım. Onun için bugün de filme destek olmak buradayım" dedi.

"KADIN KAHRAMANI OYNAMAK İSTERİM"

Aksiyon filmlerinde rol almak istediğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Kadın kahramanı oynamak çok istiyorum. Şimdilik bir sinema teklifi yok ama dijitalde de böyle bir projede olmak isterim" diye konuştu.

"BAZI ŞEYLER PARADAN DAHA ÖNEMLİ"

Oyunculuğunun yanı sıra Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Esra Bilgiç, "Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim. Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu olmak, avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak bunlar çok önemli. Bunlar büyük bir ideal. Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum" dedi. 

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