Paraguay'da fobi oldu! Messi forması giymeyi yasakladılar

Kaynak: ntv
Paraguay'da fobi oldu! Messi forması giymeyi yasakladılar

2026 Dünya Kupası elemelerindeki Paraguay - Arjantin karşılaşması öncesinde Paraguay'daki futbol federasyonu Lionel Messi'nin hayranlarından endişe duyması sebebiyle tribünde Arjantinli yıldızın formasıyla giymeyi yasakladı.

Lionel Messi'nin büyüklüğü, rakiplerini sıra dışı tedbirlere zorluyor.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerindeki Paraguay - Arjantin maçı öncesinde, ev sahibi takım Messi alarmına geçti. Ülkede çok sevilen futbol efsanesinin hayranlarından endişelenen Güney Amerika ekibi, Messi'ye karşı verecekleri mücadele öncesinde yeni bir yasak çıkardı.

Paraguay için sıralamada kritik önem taşıyan maçta Messi'cilerin tribünde çoğunluğu ele geçirmesini istemeyen federasyon, stada Messi ve Arjantin formalarıyla girişe izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sıra dışı yeteneği ve başarılarıyla bir fenomene dönüşen Tangocu, dünyanın her köşesinde büyük ilgi görüyor. Takımı Inter Miami'nin Japonya turnesinde de binlerce insanı peşinde sürükleyen 37 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Bolivya deplasmanında da rakip olarak gittiği ülkenin halkını sokağa dökmüştü.

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