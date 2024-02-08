Paraguay'da patlama: 1 ölü 41 yaralı

Devlet Sosyal Güvenlik Enstitüsü (IPS) Sağlık Yönetimi Başkanı Carlos Morinigo tarafından yapılan basın açıklamasında, başkent Asuncion'a bağlı San Lorenzo kasabasında, amonyak sızıntısı nedeniyle bir sosis fabrikasında patlama meydana geldiği açıklandı.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığını belirten Morinigo, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 9'unun entübe edildiğini bildirdi.

Morinigo, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, ölen işçinin ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.