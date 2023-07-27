‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı

Şoföre tokat atan kadın kameralara böyle yansıdı. İstanbul Avcılar’da parasının olmadığını söyleyen yabancı uyruklu kadın, taksi şoförü tarafından araçtan indirilince kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı.

KAYNAK: DHA
‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı

İstanbul Avcılar’da taksiye binen yabancı uyruklu bir kadın iddiaya göre, taksi şoförüne parasının olmadığını söyledi. Taksi şoförü tarafından araçtan indirilen müşteri, bağırmaya başladı. Kadın, kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Ambarlı Mahallesi’ndeki Petrol Ofisi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kadın, yolun yarısında üzerinde para olmadığını söyledi. Taksi şoförü bunun üzerine aracı park ederek kadından inmesini istedi. Yolda indirilen kadın sinirlenerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunan taksiciler kadını sakinleştirmeye çalışmak istedi. Daha da sinirlenen kadın araya giren diğer taksi şoförüne tokat atmaya başladı. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Avcılar’da parasının olmadığını söyleyen yabancı uyruklu kadın, taksi şoförü tarafından araçtan indirilince kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı.

avcilarda-param-yok-dedi-yolda-indirildi-taksiciye-tokat-atti-4134-dhaphoto1.jpg

avcilarda-param-yok-dedi-yolda-indirildi-taksiciye-tokat-atti-4134-dhaphoto2.jpg

avcilarda-param-yok-dedi-yolda-indirildi-taksiciye-tokat-atti-4134-dhaphoto3.jpg

avcilarda-param-yok-dedi-yolda-indirildi-taksiciye-tokat-atti-4134-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
ABD'li alkollü pilota gözaltı Dünya
ABD'li alkollü pilota gözaltı
Bir zam da müze ve ören yerlerine. Yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı. Kültür Sanat
Bir zam da müze ve ören yerlerine. Yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.
Merkez Bankası'nın enflasyon açıklaması borsaya yaradı. Yeni rekor Ekonomi
Merkez Bankası'nın enflasyon açıklaması borsaya yaradı. Yeni rekor
Afgan sığınmacıların Pakistan'ı ne hale getirdiği ortaya çıktı Dünya
Afgan sığınmacıların Pakistan'ı ne hale getirdiği ortaya çıktı
Burak Deniz’e hapis şoku! Nilperi Şahinkaya ile davalık olmuşlardı Magazin
Burak Deniz’e hapis şoku! Nilperi Şahinkaya ile davalık olmuşlardı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ataşehir'de satır ve bıçaklı hız kavgası Güncel
Ataşehir'de satır ve bıçaklı hız kavgası