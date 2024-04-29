Paranın yüzü sıcaktır atasözünün anlamı nedir?

Paranın yüzü sıcaktır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Parayla yapılan işlemlerin samimiyetinin ve içtenliğinin olmayacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Para karşılığında yapılan işlerde, insanlar daha fazla ilgi ve özen gösterirler, ancak bu davranışların genellikle içten gelmeyeceğini ve sadece maddi çıkarlar için yapılacağını ifade eder.

PARANIN YÜZÜ SICAKTIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Paranın yüzü sıcak tabii, iş bitince de ona böyle iyi davranacak mısın?"