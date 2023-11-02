Parası biten bankaya koştu! Bir haftada 124 milyar 981 milyon liralık kredi verildi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 124 milyar 981 milyon lira artarak, 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liraya yükseldi.

KAYNAK: AA
Parası biten bankaya koştu! Bir haftada 124 milyar 981 milyon liralık kredi verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Ekim itibarıyla 124 milyar 981 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 799 milyar 168 milyon liradan 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 157 milyar 653 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 907 milyar 415 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 457,9 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 27 Ekim itibarıyla 11 milyar 745 milyon lira artışla 1 trilyon 457 milyar 885 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 443 milyar 315 milyon lirası konut, 88 milyar 623 milyon lirası taşıt ve 925 milyar 947 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 11 milyon lira artarak 1 trilyon 273 milyar 230 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artışla 991 milyar 851 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 433 milyar 319 milyon lirası taksitli, 558 milyar 532 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

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YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 514 milyon lira artarak 170 milyar 223 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 144 milyar 583 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 152 milyon lira artarak 2 trilyon 351 milyar 670 milyon lira oldu.

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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri de yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 27 Ekim ile biten haftada 124 milyar 786 milyon 222 bin lira artarak 14 trilyon 274 milyar 372 milyon 479 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,6 artışla 8 trilyon 140 milyar 796 milyon 243 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,5 yükselerek 5 trilyon 551 milyar 738 milyon 746 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 563 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 529 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Ekim itibarıyla 141 milyon dolarlık artış görüldü.

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Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 1 trilyon 373 milyar 809 milyon 377 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,1 artışla 1 trilyon 164 milyar 515 milyon 677 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,5 yükselişle 1 trilyon 322 milyar 320 milyon 594 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 951 milyon 633 bin lirası konut, 67 milyar 563 milyon 348 bin lirası taşıt ve 906 milyar 294 milyon 396 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Ekim ile biten haftada 117 milyar 518 milyon 894 bin lira artarak 10 trilyon 479 milyar 350 milyon 311 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artış kaydetti.

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