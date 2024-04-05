Parası olan çoktan tatile gitti. Siz gidin, emekliler şehirleri bekler

Yarından itibaren başlayacak olan 9 günlük Ramazan tatili için cebinde parası olanlar çoktan yollara düştü bile. Enflasyonun her şeyi vurduğu ortamda otobüs biletleri uçak biletleri ile yarış içerisindeyken emekliler bu bayramda da şehirlerin bekçisi olacak.

Bayramdan hemen önce parası olanlar biletleri tüketirken şehir otogarlarına giden bazı vatandaşlar son dakika boşlukları ile memleketleri için bilet bakarken izdihamın olduğu bir diğer nokta ise İstanbul Havalimanı oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta yarın başlayacak olan bayram tatili için vatandaşların yoğunluğu dikkatleri üzerine çekti.