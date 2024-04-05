Parası olan çoktan tatile gitti. Siz gidin, emekliler şehirleri bekler

Kaynak: İHA
Parası olan çoktan tatile gitti. Siz gidin, emekliler şehirleri bekler
Yarından itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda 30 milyodan fazla kişinin yurt içinde seyahat etmesi bekleniyor. Cebinde parası olanlar çoktan tatil için yola çıktı. Havalimanındaki yoğunluğu görenler “Siz gidin, emekliler şehirleri bekler” yorumunda bulundu.

Yarından itibaren başlayacak olan 9 günlük Ramazan tatili için cebinde parası olanlar çoktan yollara düştü bile. Enflasyonun her şeyi vurduğu ortamda otobüs biletleri uçak biletleri ile yarış içerisindeyken emekliler bu bayramda da şehirlerin bekçisi olacak.

Bayramdan hemen önce parası olanlar biletleri tüketirken şehir otogarlarına giden bazı vatandaşlar son dakika boşlukları ile memleketleri için bilet bakarken izdihamın olduğu bir diğer nokta ise İstanbul Havalimanı oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta yarın başlayacak olan bayram tatili için vatandaşların yoğunluğu dikkatleri üzerine çekti.

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