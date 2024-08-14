Parası olan ona koşuyor. Temmuz'da zirve yaptı

Konut satış rakamlarıyla ilgili bilgileri açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, ortaya çıkan zirveyi gözler önüne serdi. Ancak bu zirvede dikkat edilmesi gereken konu ise konut satışında kredi kullanımın gittikçe düştüğü ortaya çıktı. Sonuçta ise parası olanın enflasyon karşısında getirisi düşük kalan TL mevduat yerine konut seçti.

7 AYIN ZİRVESİ

TÜİK verilerine göre Türkiye'de konut satışları temmuz ayında zirveye koştu. Temmuz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış yaşandı. Böylece ülkedeki toplam konut satışı Temmuz ayında 127 bin 88'e ulaştı.

KREDİ KULLANIMI DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

Yedi aylık dönemde konut satışları en tepe noktaya geldiği görülürken, TÜİK verilerinde dikkat edilmesi gereken iki husus ortaya çıktı. Onlardan ilk konut satışında kredi kullanımının iyice düşmüştü. İkincisi ise Yabancılara satılan konut miktarı oldu.

Temmuz ayında satışı yapılan 127 bin 88 adet konutun sadece yüzde 9'una karşılık gelen 11 bin 496'sı kredi ile alındı. Bu rakam, konut satışında kredi kullanımında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9'luk bir düşüş gösterdiği görüldü.

Ortaya çıkan sonuça göre ise parası olanın yatırımını konuta yaptı. Parasını enflasyonu karşı korumak isteyenlerin en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan TL mevduatta beklenen geliri saylayamamaları, konuta yönelmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Konut kredi faizlerinin yüzde 44,26'ya ulaşması konut satışlarında kredi kullanımının azalttığı bir başka öngörü...Türkiye genelinde Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 oldu. 2024 yılının ilk 7 ayında gerçekleşen kredili konut satışlarının ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 53.8 azalışla 62 bin 911 adet olarak gerçekleşti.

KONUTTA İLK EL SATIŞI YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre ilk el konut satış sayısı da temmuzda, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 28.9 artarak 40 bin 784 olduğu görültü. . Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32.1 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

TÜİK'e göre yabancılara konut satışı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalış gösterdi. Yabancılara konut satışı temmuz ayında 2 bin 350 adette sınırlı kaldı. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu il Antalya oldu.Temmuz ayında Antalya'da 878 konut yabancılara satılırken, ikinci sırada 752 ile İstanbul ve üçüncü sırada 218 ile Mersin oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti