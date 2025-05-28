Paraşütçü gökyüzünde buz tuttu. Uçakların seyrettiği yüksekliğe çıktı

Çin’in Qilian Dağları üzerinde paraşütle atlayan deneyimli sporcu Ou, geçtiğimiz cumartesi günü inanılmaz bir olay yaşadı. 3 bin metre yükseklikten havalanan paraşütçü, nadir görülen “bulut emme” fenomenine kapılarak kontrolsüz şekilde 8.5 kilometreye, yolcu uçaklarının seyrettiği yüksekliğe çekildi. Bu korku dolu anları cep telefonuyla kaydeden Ou, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak milyonların dikkatini çekti.

Görüntülerde, sporcunun buzla kaplandığı ve neredeyse sıfır görüş mesafesine sahip bulutların içinde sürüklendiği görülüyor. Eksi 40 derecede, oksijen maskesi olmadan nefes almaya çalışan Ou, hipoksi riskine rağmen bilincini korudu. Telsizle iletişimini sürdürerek paraşütünü kontrol etmeyi başaran sporcu, mucizevi şekilde güvenli iniş yaptı. Ancak ellerinde ciddi donmalar oluştu.

Ou, “Çok az insan bu yükseklikte hayatta kalabilir. Zihinsel gücümle kurtuldum” diyerek yaşadığı olayı “Gerçek bir mucize” olarak nitelendirdi. Ancak olay sonrası başlatılan soruşturmada, sporcunun uçuş izni almadığı ve hava durumu raporlarını göz ardı ettiği ortaya çıktı. Çin yasalarına göre, hava sporları için resmi izin şart ve ihlaller para veya hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Olay, paraşütçülükteki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, “Bulut emme” fenomeninin güçlü hava akımlarıyla paraşütçüleri beklenmedik yüksekliklere taşıyabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada viral olan video, hem hayranlık uyandırdı hem de riskli sporlara dair tartışmaları alevlendirdi.