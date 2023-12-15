Parayla makale yazdırıldığı ortaya çıktı. 500 bin TL’ye doçentlik veriliyor

Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker’in haberine göre, Kimi akademisyenler haftalarca araştırma yapıp makale yazarken kolay yoldan puan toplamak isteyenler ise para vererek makalelerini başkalarına yazdırıyor. Bu alanda birçok ‘danışmanlık şirketi’ hizmet veriyor.

Sosyal bilimler alanında makale yazdırmak isteyen bir doçent adayı gibi bu söz konusu şirketlerle iletişime geçildi.

Görüşülen bir danışman, “Ücret ortalama 5.500-6.000 TL’den başlıyor. Veri toplama, analiz de isteniyorsa fiyat artıyor. Turnitin raporu ile çalışıyoruz, intihal oranımız düşük. Ortalama 21 günde bitirmeye çalışıyoruz. Ücretsiz 3 revize hakkınız var. Çalıştığımız hocaların ismini size, sizin isminizi onlara iletmiyorum. Gizlilik içinde çalışıyoruz, içiniz rahat olsun. Ücretin yarısını önden alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MAKALE PAKETİ YAPALIM”

Bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteren bir şirketle gerçekleştirilen konuşma şu şekilde:

*Makale yazdırmak istiyorum. Ücret bilgisi alabilir miyim?

Ulusal makaleyi 50 bin TL’ye yazıyoruz. Uluslararası makale puanı yüksek oluyor. O yüzden onun ücreti 100 bin TL. Kaç makale yazdıracaksınız?

*Şu anlık bir tane.

Benim önerim 3 ‘baba dergi’, 2 tane de küçük dergide yayımlanacak şekilde makale hazırlamak. Hepsini paket yaparız. Toplam 500 bin TL’ye mal olur.

*Ücreti nasıl vereceğim?

Yarısını peşin yarısı iş bitince.

*Güvenlik ve intihal konusunda bir sorun yaşar mıyız?

İntihal olmama garantisi veriyoruz. Makale konusunda bizim kadar tecrübelisi yok. Bugüne kadar verdiğimiz makalelerde majör düzeltme bile almadık. Tüm işlemleri gizlilik içerisinde yürütüyoruz. Hiçbir sorun yaşamazsınız.

REFERANSLARI DA VAR

Makale alanında hizmet veren şirket sayısı çok fazla olduğu için rekabete girmiş durumdalar. Örneğin bir site “Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de işini hakkıyla yapmayan ve insanları mağdur eden çok fazla insan ve site var. Ancak biz yıllardır danışan memnuniyetini önceleyen güvenilir bir hizmet sağlıyoruz” diyerek kendisini övüyor. Danışanların mesajlarının da paylaşıldığı sitede bir kişinin, “Hakkınızı helal edin, hocamıza da özellikle şükranlarımı sunun lütfen” dediği görülüyor. Aynı sitede şimdiye kadar bin 150 kişiyle toplam bin 643 çalışma yapıldığı ve yüzde 94 başarı oranına sahip olunduğu da belirtiliyor.

YAZACAK HOCA ARIYORLAR

Bazı şirketler yoğunluk nedeniyle taleplere yetişmekte zorlanıyor. O nedenle makalelerin teslim sürelerinin uzayabileceğine dikkat çekiliyor. Şirketler “Akademik alanda çalışmalarda bulunuyorsanız, çalışmaları istenilen düzeyde, sorunsuz bir şekilde hazırlayabileceğinizi düşünüyorsanız ve karşılıklı saygı ve güven içerisinde bir çalışma ilişkisini esas alıyorsanız sizi de ekibimizde görmekten mutlu olacağız” ifadeleriyle makale yazacak yeni hocalar da arıyor.

BAŞVURULAR MART 2024’TE KABUL EDİLECEK

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 9 Ağustos 2023’te doçentlik başvuru şartlarının değiştiğini duyurmuştu. Buna göre adayların doçentlik şartlarını sağlayabilmesi için belli puanları alması gerekiyor. Kurallar ise alanlara göre farklılık gösteriyor. Örneğin Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı için TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerden 10, diğer hakemli dergide yayımlanmış makalelerden 4, uluslararası makalelerden ise 5 ile 30 puan alınıyor. En yakın doçentlik başvuruları ise Mart 2024’te kabul edilecek.