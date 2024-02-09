Parfüm dükkanından fabrikatörlüğe yükselen milyarder iş adamı hayatını kaybetti

1970`lerin ikinci yarısında Fatih`in ilk parfümeri dükkanını açan Kazım Özen, bu dükkândan kazandığıyla allık ve far üreten ALFAR Kozmetik şirketini kurdu. 2000'li yılların başında yılda 22 trilyon ciroya ulaştı, pek çok ülkeye ihracatlar gerçekleştirdi. Ancak iki yıl önce konkordato ilan eden ALFAR'ın patronu Kasım Özen, dün hayata hayata veda etti.

FATİH'TEKİ BİR DÜKKÂNDAN ÇIKAN MARKA

Patronlar Dünyası’ndan Burak Artuner’in haberine göre, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kazım Özen`in askerlik, muhasebecilik, gümrük komisyonculuğu gibi işlerle süren çalışma hayatı Fatih`in ilk parfümeri dükkanını açmakla bir anda değişti. 1980`lerin ikinci yarısında yaptığı bu girişimi çok başarılı olan Kazım Özen, bu dükkânda kazandığı parayla hanımlar için far üretimine başladı ve zamanla üretimini çeşitlendirdi. Özen`in fabrikası 2005'te yılda 22 trilyon lira ciro yapıyordu ve ihracatını hızla artırıyordu.

İHRACATINI HIZLA ARTIRDI

Esenyurt'ta bir fabrikada kuran Alfar Kozmetik, üç ana markayla İran, Rusya, İtalya`ya ihracatını hızla artırmıştı. Catherine Arley, Elite, Charme markalarıyla renkli kozmetikte büyümesini sürdüren Alfar için işler son yıllarda kötü gitmeye başladı. 2021'de şirket konkordato ilan etti.

KORKORDATO KISKACI

Bir aile şirketi olan Alfar faaliyetlerini sürdürse de konkordato kıskacından kurtulamadı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Özen önceki gün vefat etti. Cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zekeriyaköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ ANLATMIŞTI

Kasım Özen, 2005'te bir gazeteye verdiği röportajında başarı öyküsünü şöyle anlatmıştı: "Ticarete 1969 sonunda ilk adımımı attım. Sirkeci de bir itriyat deposu işi kurduk. Ancak anlaşamadık ortaklıktan ayrıldım. Fatih`te muvazaalı olarak bir eczane açtım. 1 yıl sonra onu da sattım ve Fatih`in ilk parfümerisini açtım. Bizim parfümeri (Özler) Fatih`te çok güzel işler yaptı. Ardından Bakırköy`e şube açtık. Öyle cirolar yapıyorduk ki piyasada konuşuluyordu. Bir süre sonra bizim dükkanın karşısına, sağına, soluna bir sürü parfümeri açıldı. Bu dönemde kazandığımız parayla sanayici olabildim. Rum arkadaşım vardı; adı Stelyo. Birlikte far üretme kararı aldık. Üretim için de Stelyo beni bir Musevi vatandaşa Bay Jack’a götürdü. 1980 Nisan`ında ilk ürünü piyasaya çıkardık ve yok sattı ve bir sürü sipariş aldık. Kısa süre sonra da şirket kurup üç ortak yürüdük. Birkaç kez otomobille Paris`e gidip bizzat getiriyordum. 1985`te Stelyo hisselerini bana sattı. Birkaç yıl sonra da Bay Jack sattı. Alfa da tek başıma yürüdüm."