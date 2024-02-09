Bakan tarihini açıkladı. 150 bin lira kredi 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vade

Kaynak: Hürriyet
Bakan tarihini açıkladı. 150 bin lira kredi 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vade
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Fonu için başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği verileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından gelen açıklamada pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat’tan itibaren alınacağını söyledi.

150 BİN LİRA, 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADE

Başvuru yapabilmek için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirlediklerini deprem bölgesi için şartları özellikle esnettiklerini söyledi.

Göktaş, programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacağını ve fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceklerini dile getirdi.

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TAAHHÜT VERECEKLER

Göktaş, programdan faydalanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerektiğini söyledi.

Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını söyleyen Göktaş, “Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız” dedi.

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