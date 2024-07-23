Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak

Fransa'nın İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaklaşan Paris 2024 Olimpiyatları için, İsrail sporcularının etkinlik süresi boyunca 24 saat boyunca sürekli korunacağını açıkladı. Bu açıklama, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nden Thomas Portes'in, İsrail sporcularının Fransa'da istenmediği ve Olimpiyatlar'a katılımlarına karşı çıkılması gerektiğine dair çağrıları sonrasında geldi.

Ayrıca, İsrail takımına yönelik güvenlik endişeleri sebebiyle, 1972 Münih Olimpiyatları'nda hayatını kaybeden İsrailli atletleri anma töreni, Paris Belediye Binası yerine İsrail'in Fransa Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilecek.