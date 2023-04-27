Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek

Müzik kariyerine DJ olarak başlayan Paris Hilton, ilk kez şarkıcı olarak konser vermeye hazırlanıyor

Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek

Hilton otellerinin varisi olan Paris Hilton, DJ'lik ile başladığı müzik kariyerini şarkıcılıkla sürdürüyor. 42 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, kendisine ait medya şirketi 11:11 Media'nın müzik bölümünün lansmanını "Konserde Canlı" etkinliğiyle gerçekleştirecek. Etkinlik, 7 Haziran'da Los Angeles'taki Tarihi Fonda Tiyatrosu'nda yapılacak.

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Daha önce DJ olarak konserler veren Hilton, bu kez ilk defa sahnede canlı olarak şarkı söyleyecek.

Etkinlikle ilgili yapılan basın açıklamasında, "Paris ilk kez sahneye çıkacak ve Stars are Blind de dahil olmak üzere hit şarkılarından oluşan bir koleksiyonu canlı olarak seslendirecek. Yıldızlarla dolu etkinlikte ayrıca çeşitli popüler sanatçılar ve müzikal konuklardan özel performanslar da yer alacak" denildi.

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Hilton, "Medya şirketim genişlemeye devam ediyor ve 11:11 Media'nın müzik bölümünün lansmanı beni çok heyecanlandırıyor. Müzik kariyerimde yeni bir dönemi başlatacak yepyeni bir albüm için stüdyodayım. Hayranlarımın bir ses sanatçısı olarak ilk konserimi deneyimleyecek olmalarından dolayı çok heyecanlıyım ve konuk performansları efsane olacak!” dedi.

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