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Paris Hilton yıllar önce başına gelenleri itiraf etti

ABD’li televizyon yıldızı Paris Hilton, 15 yaşında uğradığı istismar olaylarını anlattı. Biri öğretmeni olmak üzere iki ayrı kişi tarafından istismara uğradığını anlatan Hilton, yaşadıklarını, “hafızasından yıllarca sildiğini” söyledi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 12:09
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Paris Hilton yıllar önce başına gelen istismar olaylarını itiraf etti

Paris Hilton yıllar önce başına gelenleri itiraf etti
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Buzzfeed’de yer alan habere göre, 42 yaşındaki televizyon yıldızı Paris Hilton daha önce 16 yaşındayken gönderildiği özel eğitim merkezinde uğradığı taciz ve istismarı açıklamıştı.

Hilton, mahkemede ifade vererek özel okulda, “sözlü, psikolojik ve fiziksel istismara her gün maruz kaldığını” anlatmıştı.

Travmatik çocukluğunu da anlattığı bir otobiyografi yazan Paris Hilton, yaşadıklarını Glamour UK dergisine anlattı. Hilton, istismar edildiği özel okula gitmeden önce 15 yaşındayken de iki ayrı istismar olayı yaşadığını kaydetti.

Birinin öğretmeni tarafından gerçekleştiğini söyleyen Hilton, öğretmeninin kendisini manipüle ettiğini söyledi. Yaşadıklarını hafızasından uzun süre sildiğini söyleyen Hilton, daha sonra hatırladığını anlattı.

Hilton, “Beni arar ve flört ederdi, aklıma olgun bir kadın olduğum düşüncesini sokardı” dedi.

Televizyon yıldızı, yaşadığı ikinci olayda ise kendisinden büyük erkeklerin ona ve arkadaşlarına içini ilaç katılmış içki içirerek tecavüz ettiğini söyledi.

Hillton, yaşadıklarından uzun süre utanç duyduğunu, ailesine dahi anlatmadığını belirtti.

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