Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşinden yanıt

Paris Hilton'un, taşıyıcı anneden dünyaya gelen bebeği Phoenix'in görünümüyle ilgili yapılan acımasız yorumlara, kardeşi Nicky Hilton tepki gösterdi.

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşinden yanıt

Paris Hilton, 11 ay önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. 42 yaşındaki iş kadını, DJ ve şarkıcı Hilton'ın; eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta kavuştukları oğulları Phoenix Barron'un fotoğraflarına olumsuz yorum yağdı.

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Küçük çocuğun kafasının çok büyük görünmesiyle ilgili acımasız yorumlar yazan bazı takipçileri, Hilton'un oğlunun bir hastalığı olduğunu ima eden mesajlar paylaştı.

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Paris Hilton'ın 40 yaşındaki kardeşi Nicky Hilton Rothschild, yeğeni hakkında yapılan olumsuz ve kaba yorumlara yanıt verdi.

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Page Six'e konuşan Nicky Hilton Rothschild, "Bence bir bebeği aşağılıyorsanız ciddi sorunlarınız var demektir ve kendinize dönüp bakmanız gerekir" dedi. Rothschild, yeğeni için yapılan yorumlar için, "Bu delilik" ifadesini kullandı.

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Hilton, oğlunun bir hastalıktan dolayı kafasının büyük olduğu ve onu doktora götürmesi gerektiği şeklinde yapılan yorumlara, "Bu dünyada bazı acımasız insanlar var. Meleğimin sağlığı mükemmel. Evet, tabii ki doktora götürüyorum, onun sadece beyni büyük" şeklinde yanıt vermişti.

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Carter Reum ile 2021'in sonunda evlenen Hilton, bebeğini taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirmeyi tercih etti. Çiftin bebeği Phoenix, bu yılın ocak ayında dünyaya geldi.

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