Paris Hilton'un çocuk istismarına karşı mücadelesi sürüyor

Paris Hilton, kendi travmatik deneyimlerini paylaşarak "Stop Institutional Child Abuse Act" yasasının Noel öncesi geçmesi için Temsilciler Meclisi'ni harekete geçmeye çağırıyor.

Hollywood yıldızı ve aktivist Paris Hilton, çocuk istismarına karşı mücadelesinde yeni bir adım attı. Geçtiğimiz hafta Senato’dan oybirliğiyle geçen “Stop Institutional Child Abuse Act” adlı yasa tasarısı için şimdi de Temsilciler Meclisi’ni harekete geçirmeye çalışıyor. Hilton, pazartesi günü yayınladığı açık mektupla temsilcilerden, yasanın Noel tatili öncesi onaylanması için destek istedi.

KENDİ DENEYİMİNİ PAYLAŞARAK İLHAM VERİYOR

Hilton, gençlik yıllarında Utah’taki Provo Canyon School’da yaşadığı fiziksel, duygusal ve cinsel istismar deneyimlerini paylaşarak bu alandaki yasal değişimlere öncülük ediyor. “Yıllarca derin, ifade edilmemiş bir acıyı içimde taşıdım,” diyen Hilton, geçmişte sessiz kalmanın yaşananları unutmaya yardımcı olacağını düşündüğünü, ancak bunun sadece zarar verenleri koruduğunu fark ettiğini belirtti.

Mektubunda, konuşmanın hayatındaki en zor şeylerden biri olduğunu ifade eden Hilton, aynı zamanda bunun en güçlü adım olduğunu da dile getirdi. Kendi hikâyesini paylaşarak birçok cesur mağdurla tanıştığını ve onların yaşadıklarından ilham aldığını söyledi.

BİR YIL SÜREN MÜCADELE

Paris Hilton, yasa tasarısını bir yıl önce tanıttı ve o günden bu yana tasarının kabul edilmesi için durmaksızın çalışıyor. Özellikle, Provo Canyon School’da maruz kaldığı istismar hikâyesini paylaşarak kamuoyunda farkındalık yaratmayı başardı.

Tasarı, çocuk istismarını önlemek için gençlik tedavi tesislerinde yapılan kötü muameleye karşı daha sıkı denetimler ve düzenlemeler getirmeyi amaçlıyor. Yasanın, kurumlarda istismara maruz kalan çocuklar için daha güvenli bir ortam sağlamak üzere yapısal reformlar içermesi bekleniyor.

BİR ADIM KALDI

Paris Hilton, yasa tasarısının Senato’dan geçmesinin hayatındaki en güzel günlerden biri olduğunu söyledi. Şimdi, Temsilciler Meclisi’nin de desteğiyle tasarının Başkan Joe Biden’ın masasına ulaşmasını hedefliyor. Ancak Kongre’nin 118. oturumunun sona ermesine sadece bir hafta kaldı. Bu durum, yasanın geçmesi için son bir baskı yapmayı gerektiriyor.

Hilton’ın cesur duruşu, sadece kendi yaşadıklarıyla yüzleşmekle kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca çocuğun daha güvenli bir geleceğe kavuşması için umut ışığı oluyor.