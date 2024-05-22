Paris Olimpiyatlarını Fransızlar kendilerine göre yaptılar

Paris Olimpiyatları'nın başlamasına sayılı günler kaldı.

16 Nisan'da Atina'da alevlendirilen Olimpiyat meşalesi, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan ayrılarak Fransa'ya doğru yola çıktı.

Belem isimli yelkenli gemi ile taşınan meşale, 8 Mayıs'ta Marsilya'ulaştı.

Olimpiyat ateşi 26 Temmuz'da ise Paris'te yanacak.

TURİST AKINI BEKLİYOR

Paris, oyunlar süresince 15 milyondan fazla turist ağırlamayı bekliyor.

Heyecanla beklenen atletizm yarışmaları Stade de France'ta düzenlenecek.

Paris Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, 329 farklı mücadelede 10 bin 500 atletin katılımıyla gerçekleşecek.

Ardından 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Paralimpik Oyunları başlayacak ve 549 farklı mücadelede 4 bin 400 atlet yarışacak.

Olimpiyat Oyunları'na 206 ülke, Paralimpik Oyunlara ise 184 ülke katılacak.

OLİMPİYAT VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Fransızların Olimpiyat için hazırladıkları video dünya genelinde büyük ses getirdi.

Bir otelde geçen videoda otel çalışanları olimpiyat branşlarını meslek gruplarına göre uyguladı.

Sosyal medyada Fransızlar Olimpiyatların tanıtım videosunu kendilerine yaraşır şekilde yapmışlar yorumu dikkat çekti.

AÇILIŞTA GÜVENLİK ENDİŞESİ

Bu yılki yaz oyunlarında güvenlik, en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor. Olağanüstü bir tören için, ilk defa stadyum dışında bir açılış planlandı.

Ülkelerin takımlarının Seine Nehri üzerinde botlarla geçiş yapması öngörülüyordu. Ancak IŞİD'in tehditleri nedeniyle alternatif planlar da masada.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nehirdeki törenin hala gerçekleştirilebileceğini savunsa da, "B ve C planları" olduğunu kabul etti. Macron, farklı tören seçeneklerine hazır olduklarını belirtti.

Fransız organizatörler, 10 binden fazla atletin 6 kilometrelik nehir boyunca görsel bir şölen eşliğinde geçiş yapmasını umuyordu. İlk olarak 600 bin kişinin izlemesi planlanan tören, güvenlik endişeleri nedeniyle 300 bin kişiye indirildi. Ayrıca, turistlerin açılışa biletsiz giriş yapma planı iptal edildi ve davetiye sistemi getirildi.

Eğer Seine Nehri'ndeki tören iptal edilirse, Eiffel Kulesi manzaralı Trocadéro Meydanı alternatif olarak düşünülüyor. Hatta açılış töreninin Stade de France'a taşınabileceği bile söyleniyor.

TÜRKİYE 55 SPORCUYLA YER ALACAK

Türkiye Olimpiyat Komitesi, 15 Nisan'da oyunlarda yarışacak sporcuların listesini açıkladı. Türkiye, 13 farklı branşta 55 sporcuyla Paris'te yer alacak. Takım sporlarından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de ilk kez çeyrek finale çıkmıştı. Okçuluk ve artistik cimnastikte takım kotalarını dolduran sporcular, hem bireysel hem de takım olarak mücadele edecekler.