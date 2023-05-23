Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi "mantıklı değil"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Fransız yapımı Rafale savaş uçağı talebinin mantıklı gözükmediğini bildirdi.

Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi "mantıklı değil"

Colonna, France 2 televizyonunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda çok sayıda temel reformu hayata geçirdiğini kaydederek, Ukrayna'nın hazırlıklarını tamamladığı ve zamanın uygun olduğu bir dönemde bunun gerçekleşebileceğini açıkladı.

Bakan Colonna, Ukrayna’nın Fransız Rafale savaş uçaklarına yönelik talebine ilişkinse “Şu an mantıklı görünmüyor.” ifadesini kullandı.

Çin'in Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuğuna ilişkin, Pekin yönetiminin zaman zaman BM'nin temel ilkelerine bağlılığına çok dikkat ettiğini belirten Colonna, “Şimdi Ukrayna’nın meşru çıkarlarını dikkate almak isteyip istemediklerini göreceğiz." dedi.

"FRANSA-İTALYA ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ YOK"

"Fransa-İtalya arasında diplomatik kriz yok"

Colonna, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 4 Mayıs'ta bir radyo programında, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığına yönelik sözlerinin ardından gerilen Paris-Roma ilişkilerine dair, “İtalya ile diplomatik bir kriz halinde değiliz.” değerlendirmesini yaptı.

Perşembe günü Roma'yı ziyaret edeceğini aktaran Colonna, Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Ligi Zirvesi'ne Beşşar Esed'in katılmasına ilişkin de "10 yılı aşkın süredir halkına düşman olan bir lider. Değişmediği sürece Fransa'nın muhatabı olması için henüz bir sebep yok." ifadesini kullandı.

Catherine Colonna, Fransa'nın Esed’in yargılanmasından yana olduğunu belirtti.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik dış terör tehdidinin devam ettiğini söyleyen Colonna, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, “DEAŞ ile mücadele henüz bitmedi. Dolayısıyla DEAŞ'a karşı mücadelede etkili olan Kürt müttefiklerimizi korumalıyız." dedi.

(Kaynak: AA)

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