Paris'te binlerce kişi ‘Gazze'de ateşkes’ için yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce kişi Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

KAYNAK: AA
Paris'te binlerce kişi ‘Gazze'de ateşkes’ için yürüdü

Fransa'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan gösteriye aralarında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot gibi muhalif milletvekilleri de katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini ve derhal ateşkes sağlanmasını isteyen göstericiler, "Hepimiz Filistinliyiz", "Katil İsrail, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları attı.

aa-20231111-32818526-32818518-propalestinian-demonstration-in-france.jpg

Başlarına Filistin kefiyesini takan göstericiler, ellerinde "Gazze ve Batı Şeria'da katliamı durdurun", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" yazılı dövizlerin yanı sıra Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteride konvoydaki bir kamyonun üzerinde, Gazze'de hayatını kaybedenlerin resimleri ve enkaza dönüşen kentin fotoğrafları asıldı.

Göstericiler soğuk havaya aldırmadan Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

aa-20231111-32818526-32818519-propalestinian-demonstration-in-france.jpg

Gösteriye ülkenin Bretonya kentinden katılan Patrick Bertholom, aile üyelerinden bazılarının Batı Şeria'da Cenin kentinde yaşadığını belirterek, "Vicdanımın tamamen susturulduğunu düşünüyorum." dedi.

Filistinlileri desteklediklerini belirten Bertholom, "İnsanlar, işgal altında yaşamanın bir dakika sonra ne olacağını bilmiyor." ifadesini kullandı.

Bertholom, 8 yıldır İsrail'de hapishanede bulunan yeğeninin hikayesini de anlattı.

aa-20231111-32818526-32818520-propalestinian-demonstration-in-france.jpg

Yeğeninin bir kontrol noktasında gözaltına alındıktan sonra hapse atıldığını ifade eden Bertholom, hapishanedeki yeğeninin kendisini ziyaret eden babasına "Baba, açık bir hapishane ve bir hapishanede yaşamak arasındaki fark nedir? Normal bir hayatımız olabilir mi?" dediğini aktardı.

Gösterici Kai Carver, Gazze'de durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Gösteriye gelmekten başka ne yapılabilir bilemiyorum." dedi.

aa-20231111-32818526-32818524-propalestinian-demonstration-in-france.jpg

Carver, bölgede korkunç şeyler yaşandığını belirterek, acı çekenlere desteğini ifade etti.

Ülkenin Lyon ve Lille kentlerinde de Filistin destekçileri, bölgede çatışmalara son verilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

aa-20231111-32818526-32818525-propalestinian-demonstration-in-france.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
İsrail’in Batı Şeria’daki baskınında yaralanan 1 Filistinli öldü Dünya
İsrail’in Batı Şeria’daki baskınında yaralanan 1 Filistinli öldü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü: O anlar kameraya yansıdı Yaşam
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü: O anlar kameraya yansıdı
Bağcılar'da yağmurla birlikte cadde göle döndü Yaşam
Bağcılar'da yağmurla birlikte cadde göle döndü
Flaş… Flaş… Akdeniz'de ABD’ye ait askeri uçak düştü Dünya
Flaş… Flaş… Akdeniz'de ABD’ye ait askeri uçak düştü
Bartın'da şiddetli rüzgar yolu çöplüğe çevirdi Yaşam
Bartın'da şiddetli rüzgar yolu çöplüğe çevirdi
Sağanak yağış köprü yıktı Yaşam
Sağanak yağış köprü yıktı