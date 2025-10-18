Ligue 1'de (Fransa birinci ligi) 8. haftanın açılış maçında Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 6. dakikada Bradley Barcola'nın golüyle öne geçti.

26. dakikada Joaquin Panichelli'yle eşitliği yakalayan Strasbourg, 41. dakikada Diego Moreira ile üstünlüğü yakaladı: 1-2

49. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Panichelli, konuk takımı iki farklı üstünlüğe taşıdı.

58. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle farkı bire indiren PSG, 79. dakikada Senny Mayulu'yla skora denge getirdi.

Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla lider PSG 17 puana, Strasbourg ise 16 puan yükseldi.