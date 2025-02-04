Paris’te kaçak tütün isyanı: Tekel bayileri greve gidiyor

Fransa’nın başkenti Paris’te tekel bayileri, hızla büyüyen kaçak tütün ticaretine karşı tepkilerini göstermek için 3 Şubat Pazartesi günü sokaklara çıkıyor. Fédération des Buralistes Paris Île-de-France sendikasının öncülüğünde düzenlenecek protesto, Paris’in 18. bölgesinde Max Dormoy Caddesi’nde gerçekleşecek. Tekel bayileri, kaçak ürünlerin denetimsiz bir şekilde satılmasının hem ekonomik kayıplara neden olduğunu hem de halk sağlığını tehdit ettiğini savunuyor.

DENETİMSİZLİK TEPKİ ÇEKİYOR

Paris ve çevresindeki tekel bayileri, kaçak sigara satışının giderek yaygınlaşmasına rağmen yetkililerin yeterince müdahalede bulunmadığını belirtiyor. 18. bölge, yasa dışı tütün ticaretinin en yoğun olduğu noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Sendika yetkilileri, hükümetin tütün tüketimini azaltmak için fiyatları artırmasının kaçak satışları körüklediğini vurguluyor.

Fédération des Buralistes Paris Île-de-France yetkilileri, “Devlet tütün tüketimini azaltmak için fiyatları yükseltiyor ancak bu durum, kaçak piyasayı güçlendiriyor. Kaçak sigaralar vergilendirilmeden ve sağlık kontrollerinden geçmeden halka ulaşıyor. Yasal satıcılar olarak büyük kayıplar yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

KAÇAK PAZARIN PAYI ARTIYOR

Fransa’da tüketilen tütün ürünlerinin yaklaşık %40’ının kaçak piyasadan geldiği belirtiliyor. 2023’te yapılan araştırmalara göre, kaçak tütün satışı hızla artarken, yasal tütün satıcılarının satışları düşmeye devam ediyor. Sendika, bu gidişatın devam etmesi halinde 2025 yılı sonuna kadar kaçak tütün oranının %50’ye ulaşacağını öngörüyor.

Özellikle sosyal medya platformlarında ve sokak pazarlarında hızla büyüyen bu yasa dışı ticaret, devletin vergi kaybına uğramamasına da yol açıyor. 2024 yılında yasal tekel bayilerinin satışlarında %11,5’lik bir düşüş yaşandığı bildiriliyor.

Organizatörler, Max Dormoy Caddesi’nde gerçekleştirilecek gösteriye en az 100 tütün satıcısının katılmasını bekliyor. Gösteriye, çeşitli yerel yönetim temsilcileri de destek vererek yasa dışı tütün ticaretine karşı daha sıkı denetim çağrısında bulunacak. Protesto sırasında Max Dormoy bölgesinde trafik akışında aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Yetkililerin bu gösteriye nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, tekel bayileri mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor.