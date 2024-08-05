Paris'te madalya sıralaması. Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak: AA
Paris'te madalya sıralaması. Türkiye kaçıncı sırada?

Paris Olimpiyat Oyunları'nda 9. gün sonunda madalya sıralamasında zirve el değiştirdi. Türkiye bakın kaçıncı sırada.

Paris'te madalya sıralaması

Paris Olimpiyat Oyunları'nda 9. gün sonunda madalya sıralamasında ABD, Çin'i geçerek ilk sıraya yükseldi.

ABD, dünkü yarışlarda 5 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Böylece 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronzla toplam 71 madalyaya ulaştı.

İkinci sıradaki Çin'in 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronzla madalya sayısı 45 oldu.

Ev sahibi Fransa ise üçüncü sırada. Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.

Oyunlarda Türkiye ise bir gümüş, bir bronzla 49. sırada yer alıyor.

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