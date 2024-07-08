Paris'te Milli Takım depremi

Paris 2024 Olimpiyat'larında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kadrosu belli oldu.

12 kişilik duyurulan kadroya alınmayan isimler şoke etti.

İŞTE KADRO

Türkiye'nin Olimpiyat kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba Şenoğlu İvegün, Derya Cebecioğlu, Gizem Örge ve Eda Erdem yer alıyor.

12 kişilik kadroya ek olarak Beyza Arıcı, 12+1 kontenjanından kadroya dahil oldu.

ZEHRA VE HANDE GERİ DÖNDÜ

Milletler Ligi'nde sakatlık yaşayan ve bir süredir oynayamayan Zehra Güneş ve Hande Baladın, kadroda kendilerine yer buldu ve sakatlıktan dönüp oynamaları bekleniyor.

3 İSİM KADRODA YOK!

Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç, Olimpiyat kadrosunda yer almadı.

Özellikle İlkin Aydın'ın yer almaması, Galatasaray taraftarında deprem etkisi yarattı.