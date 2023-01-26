Tuba Büyüküstün Paris'te modacıları büyüledi

Son rol aldığı Zeytin Ağacı dizisi ile büyük beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, uluslararası platformlardan davet almıştı.

Tuba Büyüküstün, dün Paris’te gerçekleşen Valentino Defilesi'ne katıldı.

Pelerinli Tuba

İkiz kız çocuğuyla Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün, defilede kahve tonlarında bel dekoltesi olan pelerinli bir elbise giydi. Büyükstün, fit hali ve kusursuz vücuduyla kendine yine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu uzun zamandır da televizyonda herhangi bir işte yer almıyordu. Oyunculuğa Çemberimde Gül Oya dizisi ile başlayan Büyüküstün, son olarak Menajerimi Ara dizisi ile ekranda kendisine yer bulmuştu.