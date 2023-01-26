26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tuba Büyüküstün Paris'te modacıları büyüledi

Tuba Büyüküstün Paris'te modacıları büyüledi

Paris'Teki dünyaca ünlü bir markanın defilesine katılan Tuba Büyüküstün, tarzıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:50
Takip Et

Paris'te yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün katıldığı defilede tarzı ile büyüledi

Tuba Büyüküstün Paris'te modacıları büyüledi
+
Aa
-

Son rol aldığı Zeytin Ağacı dizisi ile büyük beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, uluslararası platformlardan davet almıştı.

Tuba Büyüküstün, dün Paris’te gerçekleşen Valentino Defilesi'ne katıldı.

Pelerinli Tuba

İkiz kız çocuğuyla Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün, defilede kahve tonlarında bel dekoltesi olan pelerinli bir elbise giydi. Büyükstün, fit hali ve kusursuz vücuduyla kendine yine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu uzun zamandır da televizyonda herhangi bir işte yer almıyordu. Oyunculuğa Çemberimde Gül Oya dizisi ile başlayan Büyüküstün, son olarak Menajerimi Ara dizisi ile ekranda kendisine yer bulmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
6
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
7
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti
﻿Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti
﻿Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti
﻿Apple'da 100 bin dolarlık hırsızlık şoku
﻿Apple'da 100 bin dolarlık hırsızlık şoku
﻿Apple'da 100 bin dolarlık hırsızlık şoku
﻿ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı
﻿ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı
﻿ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı
﻿Meteroloji'den İstanbul'dan sonra İzmir için uyarı
﻿Meteroloji'den İstanbul'dan sonra İzmir için uyarı
﻿Meteroloji'den İstanbul'dan sonra İzmir için uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.