Park edip bıraktı geri geldiğinde kül olarak buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park edip bıraktı geri geldiğinde kül olarak buldu

Eskişehir'de aracını park eden bir sürücü geri geldiğinde aracını kül olmuş halde buldu.

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Acarsoy Sokak'ta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarına başladı.

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