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Küçükçekmece’de park halindeki araç alev topuna döndü

Küçükçekmece’de park halindeki panelvan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangında araç, kullanılamaz hale geldi. 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:05
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Park halindeki araç alev aldı

Küçükçekmece’de park halindeki araç alev topuna döndü
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İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece’de, park halindeki panelvan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, park halindeki panelvan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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