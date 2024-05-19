Park halindeki araç alev topuna döndü

Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, site içerisinde park halinde bulunan İsmail D.'ye ait otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, araç tümüyle yanarak kullanılmaz hale geldi.

2 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.