Park halindeki araç alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Park halindeki araç alev topuna döndü
Bolu’da sabah saatlerinde, park halinde duran bir araç alev alev yandı.

Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, site içerisinde park halinde bulunan İsmail D.'ye ait otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, araç tümüyle yanarak kullanılmaz hale geldi.

2 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

aw207615-01.jpg

aw207615-02.jpg

aw207615-03.jpg

aw207615-04.jpg

aw207615-05.jpg

Son Haberler
Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı Gündem
Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı
Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı Dünya
Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı
Dev operasyonda 50 tutuklu Gündem
Dev operasyonda 50 tutuklu
Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk Spor
Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı Gündem
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde Dünya
Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde
Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı Gündem
Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı