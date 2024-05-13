Park halindeki araç can aldı

Akıllara durgunluk veren kaza Onikişubat ilçesi Kertel mevkiinde meydana geldi. 24 yaşındaki Samet Öztütün idaresindeki otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle baraj gölüne uçtu.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Hilal Ş. aracın kapısını açarak kendini aşağıya attı. Kadın yaralanırken, nişanlısı Samet Öztütün kullandığı araçla birlikte sulara gömüldü.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. İtfaiye su altı arama ekipleri Öztütün’ün cansız bedenine ulaştı. Çiftin yaklaşık iki ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Öztütün’ün, sosyal medya hesabından anneler gününde annesi ile fotoğrafını paylaştığı görüldü.