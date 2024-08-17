Park halindeki aracı benzin dökerek ateşe verdiler! O anlar kamerada

Gündoğdu Mahallesi'nde park edilmiş bir hafif ticari araç, kimliği meçhul kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Ayşe Topcu'ya ait olduğu belirlenen ve 26 ADM 951 plakalı aracın üzerine, şüphelilerin kullandığı bir otomobilden benzin döküldüğü ve ardından aracın alev aldığı görüldü.

Olay, sabaha karşı 03.20 sıralarında gerçekleşti. Yangın, büyümeden mahalle sakinleri tarafından söndürüldü. Ayşe Topcu, daha önce de benzer bir girişimle karşılaştıklarını ifade ederek, dört gün önce de aracının yakılmaya çalışıldığını ve bu durumun kendileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden hızla kaçan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.