Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Beylikdüzü’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, otomobiliyle park halinde duran 2 araca çarptı, ardından takla attı. Kaza sonucunda araçların birinden sızan benzine, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Mehmetçik Caddesi’nde meydana gelen olayda, araç sürücüsü T.K., seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı.

Yaralanan sürücü, aracından kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.K. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Diğer yandan, itfaiye ekipleri, bir aracın deposundan benzin sızdığını fark etti ve sızıntıya müdahale etti. Böylece olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

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