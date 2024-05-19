Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Mehmetçik Caddesi’nde meydana gelen olayda, araç sürücüsü T.K., seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı.

Yaralanan sürücü, aracından kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.K. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Diğer yandan, itfaiye ekipleri, bir aracın deposundan benzin sızdığını fark etti ve sızıntıya müdahale etti. Böylece olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.