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Park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Sakarya’da park halinde bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:24
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Park halindeki kamyonet alev aldı

Park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
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İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Hendek ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Başpınar Mahallesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet alevlere teslim oldu.

Durumun haber verilmesi bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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