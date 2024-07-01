Park halindeki motosiklet çalındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde Efe Beküç’e ait 01 AKT 017 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Beküç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlıkla ilgili incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından, motosikleti çalan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının çözülmesi için çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor ve tanıkların ifadeleri alınıyor.

Olayla ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Yetkililer, motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için her türlü ipucunun değerlendirildiğini belirtti.

Adıyaman'da yaşanan bu hırsızlık olayı, mahalle sakinleri arasında tedirginlik yaratırken, güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde talepler de yükseliyor.