Park halindeki otobüs alev alev yandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bir otobüste yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev alarak kısa sürede tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alırken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün alev alev yanma anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangının çıkış sebebinin ise araştırıldığı öğrenildi.