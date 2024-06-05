Park halindeki otobüs yandı, sıçrayan alevler 2 otobüsü daha yaktı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak üç otobüs de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 civarında Gaziler Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Park halindeki tur otobüslerinden biri, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Yangın, kısa sürede yanındaki iki otobüse daha yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü, ancak üç otobüs de tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.