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Şanlıurfa’da otomobil alev alev yandı

Şanlıurfa’da park halinde olan bir otomobil, motor kısmından alevler yükselmesiyle kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:06
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Park halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa’da otomobil alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’da park halindeki otomobil, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi.

S.D.’ye ait park halindeki 63 KP 139 plakalı otomobil, sabah 03.00 sıralarında motor kısmında dumanların yükselmesiyle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Polis, aracın kundaklanma ihtimali üzerine olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

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