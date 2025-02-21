Park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay Kuştepe Mahallesi Yoncalı Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kendisine ait otomobilin üzerinde biriken karları temizleyen Ali Yılmaz, aracı çalıştırmak istedi. Yılmaz, kontağı çevirdiği anda araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye gelmeden önce çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın söndürülemedi. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Yaşadıklarını anlatan araç sürücüsü Ali Yılmaz, "Arabayı temizledim. Araba çalışsın dedim. Bir anda alev aldı. Ben de anlamadım. Çocuğa dedim itfaiyeyi ara. Ben arabanın dışındaydım" dedi.