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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev alev yanarak küle döndü.   

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 20:30
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü
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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın önünde park halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede otomobilin her tarafını saran alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

                                         

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