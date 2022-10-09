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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Pendik’te park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:50
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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil alev alev yandı
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İstanbul Pendik’te park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri ise o anları korku ile izledi.

Yangın, geçtiğimiz gün Pendik Orta Mahallesi’nde bulunan park halindeki otomobilde meydana geldi. İddiaya göre, içinde aile olduğu öğrenilen park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Çevredekilerin uyarmasıyla panik yaşayan aile otomobilden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde büyük hasar oluşurken, yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin otomobilden yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı, vatandaşların ise o anları korku ile izlediği görülüyor.


(Kaynak: İHA)

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