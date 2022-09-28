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Sayıştay raporu orman yangınlarındaki gerçeği açıkladı: Yeterli iş birliği yapılmadı

Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hakkında hazırladığı raporda, adı geçen kurumun orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yerel yönetimlerle yeterli işbirliği yapmadığını tespit etti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 20:00
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Sayıştay OGM hakkında hazırladığı raporda yangınlarla mücadelede yerel yönetimlerle yeterli iş birliğini sağlamadığını açıkladı

Sayıştay raporu orman yangınlarındaki gerçeği açıkladı: Yeterli iş birliği yapılmadı
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Sayıştay’ın 2021 denetleme raporları yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü(OGM) hakkında düzenlediği raporda müdürlüğün yerel yönetimlerle yeterli işbirliğinde bulunulmadığını tespit etti.

TELE1’den Soner Bahadır’ın derlediği bilgilere göre; raporda bu tespit hakkında, “Yerleşim yerlerine bitişik orman alanlarına özel yangın eylem planları hazırlanmadığı ve kurumlar arasında yeterli işbirliği oluşturulmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

“KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ OGM ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”

Raporda, yangınlarda yerel yönetimlerle işbirliği yapılmasının yangınların söndürülmesi ve hasarın en aza indirilmesine önemine vurgu yapan tespitler yer aldı. Raporda bu konudaki tespitlerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“İklim değişikliği nedeniyle giderek artan ve büyük hasarlara yol açan orman yangınlarıyla mücadelede, eylem planları hazırlamak ile bunların uygulanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonu sağlamak önem kazanmaktadır.

Zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde yangına müdahale etmek için uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri yerel yönetimlerle birlikte (ormana bitişik merkezlerde ekip ve arazöz aracı bulundurulması, yangın söndürme araçlarının belediye itfaiyesi araçlarının birlikte çalışmaları gibi) belirlenmelidir. Eylemlerin gerek programlama gerekse uygulama aşamalarında kurumlar arasında işbirliğinin OGM’nin öncülüğünde gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”

OGM TARAFINDAN VERİLEN CEVAP YETERSİZ BULUNDU

Sayıştay, raporunda ilgili eksikliklere OGM tarafından cevap verildiğini fakat cevabın sorunun giderilmesi için yeterli olmadığı ve yerel yönetimlerle işbirliği yapıldığına dair ifadelerin yer almadığı belirtildi.

Raporda konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

“Kurum cevabında, 13-15.10.2021 tarihlerinde “İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı” yapılarak, eylem önerileri kabul edildiği; bu kapsamda 18.01.2022 tarihinde; Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanlıklar, AFAD, Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı, DSİ, MGM, KGM, Belediyeler Birliği gibi etkin ve önemli kurumların üst düzey yöneticileri katılımı ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Ayrıca, büyük orman yangınlarını yönetmek için koordinasyon sağlandığı, iş akışlarının oluşturulduğu, araç gereç ve insan kaynaklarının kullanımı için planlamaların yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak, büyük orman yangınları üzerinde durulup, yerleşim yerlerine bitişik orman alanları için yerel yönetimlerle işbirliğine yönelik hususa yer verilmemiştir.”

“ÖZEL YANGIN EYLEM PLANLARI HAZIRLANMALI”

Raporun konuyla ilgili bölümünün sonuç kısmında ise şu uyarılar yer aldı:

“Sonuç olarak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla insan ve araç-gereç kaynaklarının seferber edildiği büyük orman yangınlarını yönetmek için yerleşim yerlerine bitişik orman alanlarına özel yangın eylem planları hazırlanmalı ve yerel düzeyde detaylı iş akışları oluşturularak kurumlar arası işbirliği sistematik hale getirilmelidir.”

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