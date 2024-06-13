Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Olay, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak’taki bir otoparkta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Özdemir'e ait otomobil aniden alev aldı. Hızla büyüyen yangın, aracın ön kısmını sardı.

O sırada yangını fark eden bazı vatandaşlar yangın söndürücü tüplerle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan yangın anı, alevler içindeki otomobilin dramatik görüntülerini kaydetti.