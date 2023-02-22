Park halindeyken freni boşalan tanker yoldan çıktı   

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Selman Ö., 42 AIJ 054 plakalı tankeri cadde üzerine park ederek evine gitti.

Bir süre sonra freni boşalan tanker hareket etmeye başladı. Sürücüsüz tanker, yol kenarındaki çöp kutusuna, elektrik direğine ve ağaca çarparak yavaşladı.

Tanker daha sonra ise yoldan çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tankerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)